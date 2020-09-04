Россияне разворовали целый грузовик арбузов из-за неудачной шутки

Жители Казани растащили целый грузовик арбузов, водитель которого открыл кузов, чтобы проветрить. Когда мужчина вернулся, он увидел, что семь тонн груза пропали.

Водитель привез в город арбузы на продажу, открыл кузов на проветривание и отошел. Через два часа мужчина вернулся и увидел, что люди уносят ягоду, пишет "КП".

Причиной стала неудачная шутка в соцсетях. Один из пользователей сфотографировал открытые двери и написал, что это сигнал к бесплатному угощению. В итоге некоторые люди уносили с собой сразу по два арбуза.

Когда люди поняли, что на самом деле забирать ягоду было нельзя, некоторые из них попытались вернуть то, что взяли или оплатить арбуз. Водитель грузовика оказался должен хозяину партии круглую сумму, так как цена за килограмм арбузов в Казани составляет около 20 рублей.