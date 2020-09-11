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Минпромторг не поддержал идею ввести двойные ценники в магазинах

, ИА "Амител"
В ведомстве посчитали, что такая инициатива запутает покупателей и затормозит развитие бизнеса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Минпромторге сочли нецелесообразным предложение ввести двойные ценники, на которых помимо стоимости упаковки товара должна указываться цена за массу или объем продукта, пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По мнению экспертов, в случае принятия инициативы на ценниках появится много лишней информации. В этом случае продавцы будут вынуждены менять шрифт или использовать сокращения для экономии места на ценниках, что, в свою очередь, может запутать покупателей.

"Излишняя зарегулированность торговой отрасли только затормозит развитие бизнеса", – отметили в министерстве.

Ранее Союз потребителей России предложил Минпромторгу указывать на ценниках в магазинах, помимо стоимости товара, его цену за стандартный вес или объем продукта. По мнению авторов, такая инициатива должна была лишить производителей стимула уменьшать тару товара от стандартных объемов, а также позволила бы покупателям проще ориентироваться в ценах.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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