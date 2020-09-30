Интернета много не бывает. Что делает Tele2 для расширения покрытия в Алтайском крае

Интернет пропал, связи нет – если еще лет десять назад это было нормой, то сегодня обладателя девайса расстраивает даже десятиминутный сбой сети. Мы привыкли иметь доступ к современным мобильным технологиям всегда и везде. Чтобы обеспечивать бесперебойную связь высокого качества в Алтайском крае, Tele2 постоянно проводит расширение зоны покрытия. Базовые станции, LTE , сектора, АМС – звучит непонятно, но сейчас мы все объясним.

Tele2 запустила мобильную сеть в регионе в сентябре 2015 года. И каждый год компания расширяет площадь своего присутствия. Сегодня доступ к 4G имеют все жители Барнаула. Оператор обеспечивает качественной связью и интернетом Камень-на-Оби, Заринск, Бийск, Белокуриху, Славгород, Алейск, Рубцовск, Поспелихинский, Троицкий, Благовещенский и другие районы края.

Но 2020-й стал особенным.

"В период самоизоляции потребление мобильного интернета среди сибирских абонентов выросло почти на 20%. Чтобы сохранить скорость и качество мобильного интернета на высоком уровне, техническая служба в разгар пандемии бросила все ресурсы на модернизацию инфраструктуры в спальных районах и пригороде – локациях, куда сместился мобильный трафик", – пояснили в Tele2.

А что, собственно, такого было сделано? Количество базовых станций в крае выросло на 27%. Новая "техника" обеспечивает бесперебойную работу мобильной связи 24 часа в сутки и 365 дней в году.

Решили вам объяснить это на котиках. Точнее, на котике. А помогать ему в этом будет его заботливый хозяин Ген Палыч, технический специалист Tele2.

Каждая базовая станция имеет свой радиус действия и мощность, рассчитанную на определенное количество абонентов. Чтобы станции друг другу не мешали, а, наоборот, дополняли друг друга (физику-то не обманешь!), специалисты перенастраивают всю сеть.

При строительстве сети технические специалисты Tele2 используют различные частоты в зависимости от количества людей и трафика на каждой конкретной территории.

В Tele2 поясняют: частоты 1800 мегагерц и 2600 мегагерц обеспечивают хороший баланс покрытия и емкости сети. Такое сочетание позволяет предоставить быстрый интернет там, где большой трафик, много пользователей: в деловых центрах города, в жилых комплексах.

Оператор фиксирует секторы с перегрузками и оперативно предпринимает меры: агрегирует частоты, производит дополнительную настройку оборудования, строит и вводит в эксплуатацию новые базовые станции.

Tele2 остается лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры в целом по России.

А что говорят о качестве связи абоненты Tele2:

Егор Галкин, руководитель интернет-сообщества:

"Я с телефоном всегда и везде. Записываю видео, делаю фотки, постоянно что-то пересылаю и получаю. Оперативно выкладываю информацию, мониторю СМИ, читаю комментарии, активно комментирую сам. И свою жизнь без этого уже не представляю. Скоростной интернет должен быть стабильным круглые сутки, семь дней в неделю. Именно такой интернет мне дает мой оператор Tele2.

Мария Мурсакова, блогер:

"Я часто бывают в местах, где может пропадать связь. После перехода на Tele2 таких мест стало очень мало. Я спокойно отправляю "тяжелые" файлы и видео, заливаю фотки в соцсети, разговариваю по видеосвязи и веду онлайн-трансляции. Мне всегда нужно быть на связи. И связь от Tele2 никогда не подводит".

Александр Соколов, журналист:

"Меня Tele2 очень выручила в период пандемии. Ведь все засели дома, и мы тоже. Все звонки только мобильному телефону, все соцсети тоже тут. А раз никуда не выйти, то звонить пришлось очень много. Да и чем заняться вечером: только с телефоном и сидишь – в соцсетях и на YouTube. Благо со связью и 4G не было никаких проблем. Слышно хорошо, никаких сбоев, интернет "летает".