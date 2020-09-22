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Такой день. Жизненно важное лекарство для детей и возможный визит Лукашенко

, ИА "Амител"
Главное за 22 сентября
Фото: photosight.ru

Фото: photosight.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 22 сентября. Без коронавируса.

В Барнауле осудили мужчину, который в очередной раз сел за руль пьяным. За год до этого ареста он вышел из тюрьмы, где сидел за аналогичное преступление. 

Александр Лукашенко заявил, что в следующем году собирается в путешествие по России. Одной из точек, которую он хочет посетить, является Алтай. 

Адвокат Илья Рожков, представляющий интересы бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирины Долговой, планирует оспорить ее арест.

В барнаульском жилом комплексе "Коммунальщик" по улице Малахова, 134а, продают 12-комнатную квартиру. Общая площадь объекта составляет 520 квадратных метров, жилая – 450 квадратных метров. 

Минфин Алтайского края выделил 80 миллионов рублей на препарат "Спинраза" для детей, которые страдают от спинальной мышечной атрофии. Этого хватит, чтобы обеспечить лекарством трех пациентов. 

Водитель автомобиля Toyota RAV4, который врезался в стоящий на дороге КамАЗ в Барнауле на Павловском тракте, перед аварией едва не сбил нескольких работников строительной организации "Индустрия", занимавшихся расширением трассы. 

Сотрудники "Ласки" рассказали о том, что неизвестные подбросили в приют четырех котят. Их поместили на карантин вместе с другими кошками, которые стали заболевать.

Жительница Бийска, ранее устраивавшая бунт против ношения масок, ополчилась на вышки сотовой связи. 

В среду, 23 сентября, в Иоанно-Богословской церкви по адресу Шумакова, 25а, состоится прощание с погибшей в страшном ДТП на Павловском тракте семьей.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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