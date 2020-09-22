Сколько заболевших в Алтайском крае 22 сентября?

78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 42 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 138 инфицированных, среди них 1010 детей.

Коронавирусом уже переболели 11 750 жителей региона. На лечении находится 951 пациент. Из них только девять человек – на амбулаторном лечении, остальные – в госпиталях. Тяжелое течение болезни наблюдается у 148 зараженных, из них 64 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще шесть пациентов с COVID-19. Общее количество летальных случаев составляет 437. Но коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 175 человек.