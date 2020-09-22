Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом и перешел на удаленную работу. Люди часами (даже по ночам) стоят в очередях на КТ легких, а суточное количество зараженных постепенно увеличивается. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 42 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 138 инфицированных, среди них 1010 детей.
Коронавирусом уже переболели 11 750 жителей региона. На лечении находится 951 пациент. Из них только девять человек – на амбулаторном лечении, остальные – в госпиталях. Тяжелое течение болезни наблюдается у 148 зараженных, из них 64 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.
За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще шесть пациентов с COVID-19. Общее количество летальных случаев составляет 437. Но коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 175 человек.
У губернатора Алтайского края Виктора Томенко выявили коронавирус.
С 22 сентября глава региона проходит амбулаторное лечение на дому. Но постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока что отменены на ближайшие две недели.
Комментируя ситуацию, Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, а также беречь себя и своих близких.
Руководство краевого парламента решило перенести очередную, 47-ю сессии Законодательного собрания, которая была запланирована на 24 сентября.
Однако недавно стало известно, что COVID-19 нашли у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Несколько парламентариев и председатель Заксобрания Александр Романенко уже сдали тесты на коронавирус. Спикер парламента также отменил участие во всех публичных мероприятиях.
Поэтому сентябрьская сессия пройдет в уже привычном дистанционном формате.
В Диагностическом центре Алтайского края ночью 22 сентября образовалась длинная очередь из желающих пройти КТ легких. В двух холлах центра находилось более 30 человек с подозрением на коронавирус и пневмонию.
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О детях и учебе:
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
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О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
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- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
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О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- купальный сезон завершен, но зато открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
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