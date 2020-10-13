18-летнего жителя Алтайского края осудят за сексуальное насилие над тремя женщинами

18-летний житель Рубцовска пойдет под суд по обвинению в сексуальном насилии в отношении трех местных жительниц

Как рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю, в дневное время в июне 2020 года обвиняемый увидел на улице незнакомую 29-летнюю женщину и тайком проследовал за ней. Когда горожанка вошла в подъезд дома, юный злоумышленник вошел следом за ней и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

"Через несколько дней молодой человек, действуя аналогично, совершил еще два преступления в отношении 33 и 37-летних потерпевших, причинив им нравственные страдания и физическую боль", – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дело уже завершено. Его передали в суд.