18-летнего жителя Алтайского края осудят за сексуальное насилие над тремя женщинами

18-летний житель Рубцовска пойдет под суд по обвинению в сексуальном насилии в отношении трех местных жительниц
Как рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю, в дневное время в июне 2020 года обвиняемый увидел на улице незнакомую 29-летнюю женщину и тайком проследовал за ней. Когда горожанка вошла в подъезд дома, юный злоумышленник вошел следом за ней и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
"Через несколько дней молодой человек, действуя аналогично, совершил еще два преступления в отношении 33 и 37-летних потерпевших, причинив им нравственные страдания и физическую боль", – говорится в сообщении.
Расследование уголовного дело уже завершено. Его передали в суд.
Комментарии
И чё? 37летняя тётка не смогла завалить 19-тилетнего дрища?
могла - но не стала, решила получить удовольствие ) ) ))
Вова, ты чего пишешь де.бил? Не позорь профессию.
Такие идиотские комментарии всегда пишут именно мужчины. В вашем представлении любое сношение с мужчиной, даже против воли и желания, с незнакомым в подъезде, для женщины удовольствие? Иногда нужно думать прежде чем писать такое.