Била шваброй. Жительницу Алтая осудят за истязание дочери

Следователи завершили расследование уголовного дела против 37-летней жительницы Горно-Алтайска, которую обвиняют в истязании малолетней дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

В марте 2020 года женщина с двумя детьми переехала в республиканскую столицу. Следователи выяснили, что с апреля по июль она систематически била дочь.

"Для избиения обвиняемая использовала металлическую ложку для обуви, металлическую швабру и полимерные плечики для одежды, кроме того била 12-летнюю дочь руками по голове и различным частям тела", – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай.

При этом к сыну она относилась "с теплом и заботой", утверждают правоохранители.

Не выдержав такого отношения, девочка сбежала от матери к соседям и рассказала им об истязаниях, которые ей пришлось терпеть. Добросердечные люди приютили юную гостью и сообщили о противоправных действиях ее матери в правоохранительные органы.

Девочку изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Решение о ее дальнейшей судьбе примут после решения суда по делу ее матери. Это произойдет уже в скором времени.

Семью взяли на контроль в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлении социальной поддержки населения города Горно-Алтайска.