В Минске милиция открыла предупредительную стрельбу во время протестов

В ходе очередной акции протеста против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко милиция открыла предупредительную стрельбу резиновыми пулями.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома, милиционеры произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями из-за того, что демонстранты начали бросать в них камни.

Напомним, что протестные акции в Белоруссии начались 9 августа. Причиной стали официальные итоги выборов, по которым действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко выиграл со значительным отрывом.

Демонстранты требуют отставки властей, проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.