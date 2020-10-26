Алтайский Минздрав еще раз объяснил порядок доплат врачам за работу с COVID-19

Медработникам из "нековидных" больниц Алтайского края в очередной раз объяснили порядок федеральных доплат за работу с коронавирусными больными и риск заболеть COVID-19. Разъяснение появилось на странице регионального оперштаба.

Недавно медперсонал инфекционного отделения ЦГБ Бийска заявил о намерении отказаться от ночных дежурств и работы в выходные, пока им не установят доплаты как в ковидном госпитале. По словам завотделения Ларисы Фоминской, врачам приходится работать в жутких условиях по несколько суток подряд.

Отделение имеет статус провизорного госпиталя, однако "ковидные" надбавки врачам не назначают. При этом дело успело дойти до суда, который отклонил жалобу и решил, что медики в отделении с больными коронавирусом не работают, а просто за ними "наблюдают".

В алтайском Минздраве решили объяснить порядок выплат, сославшись на два постановления правительства РФ – № 415 и № 484.

"По постановлению № 415, за потенциальный риск инфицирования получают медработники всех лечебных учреждений: это могут быть работники поликлиники, скорой помощи, стационаров. Размер выплаты по этому постановлению зависит от средней зарплаты. Второй федеральный документ № 484 предполагает фиксированные выплаты медицинским работникам, которые трудятся непосредственно в ковидных госпиталях. Врачам стационаров выплачивается ежемесячно – 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч", – пишет оперштаб.

В сообщении еще раз отметили, что бийская горбольница не является ковидным госпиталем, а потому федеральные выплаты работники положены только по постановлению №415 – в зависимости от часов выработки и заработной платы.