"Цифра больше в семь раз". Дмитрий Попов оценил масштабы коронавируса в Алтайском крае

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что зараженных коронавирусом в регионе гораздо больше, чем указано в статистике. Официальные данные не могут отражать реальные масштабы.
По словам Попова, оперативный штаб собирает информацию о подтвержденных случаях ковида, числе вирусных пневмоний, вирусоносителей, контактных лиц и бессимптомных больных. Если сложить все эти случаи, то показатель будет гораздо больше нынешнего.
"По оценкам, а их мы можем реально спрогнозировать, эта цифра ежесуточно должна быть раз в семь, наверное, больше. А мы по сторонам смотрим и удивляемся, наверное. Потому что "всего" 214 случаев, а масштаб бедствия, извините, кратно больше", – сказал глава Минздрава в интервью "Толку".
1 ноября в России зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом с начала пандемии. За сутки в стране выявили 18 665 случаев.
Ранее стало известно, что Дмитрий Попов сам заразился коронавирусом. Состояние главы Минздрава оценивается как удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях.
В Алтайском крае на 2 ноября выявлено 19 667 случаев заражения. Общее количество летальных исходов составляет 799.
Комментарии
Оратор хрено, тебе еще с Лета люди об этом говорят, или как московский дксант приехал так сразу демократом записался правдоруб, это ВАША прямая вина и дармоедов с роспртреба
Да ну на,,,,,
Мин в 10 раз
Сбой в матрице.
Министр говорит о том что его ведомство выявляет не всех больных?
О, похоже он и точно заболел, начал что-то на правду похожее говорить...
Только один вопрос: а почему за лето не подготовили ни одного ковидного госпитале не на базе МСЧ, а оставили людей умирать дома? Надо отвечать за дела...
Оп..па! Стоило самому заболеть и глаза стали видеть лучше...
Будь мужиком, подай в отставку.
Не хочется защищать Попова. Персональных претензий к нему много и они остаются. Но! Прошу учесть, что он - лишь винтик, лишь ступенька в лестнице власти. Он - человек подневольный и вынужден работать в рамках правил, спущщенных с Москвы и в российских реалиях. И делает он лишь то, что сверьху велят. Здравоохранение края хорошо так подточили его предшественницы, которые проходят сейчас по уголовным делам. Развалили всё. Занимались в основном постройкой своих коттеджей вместо оборудования койкомест в больницах. А Попов при всём желании не может исправить этот урон. Хотя, конечно, он мог бы более эффективно подготовиться ко "второй волне". Полгода уже идет война. Время было.
3.11.2020 11:58
- гость -
Будь мужиком, подай в отставку.
Не дождётесь!!. И не уговаривайте.)))
В Германии число инфицированных инфекционисты оценивают в миллионы. Чё, Меркель в отставку?
3.11.2020 12:03
Мимопроходящий
Не хочется защищать Попова. Персональных претензий к нему много и они остаются. Но! Здравоохранение края хорошо так подточили его предшественницы, которые проходят сейчас по уголовным делам. Развалили всё. Занимались в основном постройкой своих коттеджей вместо оборудования койкомест в больницах. А Попов при всём желании не может исправить этот урон. Хотя, конечно, он мог бы более эффективно подготовиться ко "второй волне". Полгода уже идет война. Время было.
Тогда придется вспомнить нашего сенатора, под чутким руководством которого всё происходило. А он же "памятник", кто его посадит.
3.11.2020 12:18
Как то так
Жизь живу и не пойму, зачем он нужен здоровый коттедж? Там одна уборка и мытьё всего и вся, в том числе чистка унитазов и раковин займёт всё свободное время.
3.11.2020 12:18
Как то так
Это вы про Богданыча? Абсолютно согласен! Он, будучи бывшим прокурором, должен был задать ряд нелицеприятных вопросов тогдашнему минздраву, но этого не сделал. Так что и его вина в том, что на главной странице Яндкса в новостях недавно фигурировал Барнаульский морг!
Что министр Попов на покой собрался с такими заявлениями? Кто ему разрешил ситуацию в крае раскрывать прессе?
3.11.2020 12:26
- гость -
Для жадности, уважаемый. Для жадности!
Что министр Попов на покой собрался с такими заявлениями? Кто ему разрешил ситуацию в крае раскрывать прессе?
А что он такого раскрыл? Из моего окружения больше дюжины народу переболело с одинаковыми симптомами. Анализы брали лишь у двоих. У тех, кто потяжелее болел. И оба ковид-положительные. А остальные в статистику естественно не попали. Но болели они явно не ветрянкой, а тем-же самым!
Слабость допустил - правда чиновника в современной РФ не приветствуется. Поэтому отставка неизбежна - ведь вождь и компашка считают, что всё нормально в стране...
3.11.2020 12:34
Мимопроходящий
Это во всех странах. Русские, которые переехали, пишут оттуда примерно тоже самое. Живой пример - Ольга Куриленко, которой в Великобритании пришлось перенести пневмонию дома. Так это актриса мирового уровня. А простой народ?
3.11.2020 12:34
Мимопроходящий
Так и есть! Знаю по своим родственникам!.
3.11.2020 12:38
ПЕТР
Ну так я тоже переболел! Выкарабкался самолечением. Уже потом попал к врачу и сделал флюшку. Всё норм. Считаю, что мне повезло! Аллах акбар!
Походу Попик отходит
Правду на прощание решил поведать
Смешно слушать когда оправдывают чинушу, типа он лиш Винтик и тд, а Совесть самоуважение самомнение это уже не в счет, значит он не просто винтик а осмысленное трусливое создание, не имеющий своего мнения и совести, если неможешь (добивайся) если не дают ( подключай людей сми) если не хочешь то уйди и не позорся сам и не позорь своих близких
Сейчас вопрос действительно о том почему ко второй волне не готовы, ведь деньги центр выделял. Готовить стали торговый!!! центр уже почти на максимальных значениях.
все это выглядит как плохое кино, безалаберно и безтолково.
Если завтра война, эти люди абсолютно не справятся.
Секрет полишинеля... больше не секрет.
А губер поди и дальше сказки будет баить... что мол всё очень хорошо, что справляемся, что мест , в том числе на кладбищах, ещё много...
Как же он лечится, лекарств в крае нет, травками??? Или он не здесь лечится, а уехал в Москву???
3.11.2020 12:56
- гость -
Потому что штаммов много. И некоторые козлы смотались в Турцию и Европы, чтобы их привезти сюда.
Около 400 инфицированных, выявлено среди приезжих с зарубежных курортов. Теперь считайте, сколько они заразят, если по статистике процент передачи один к трём.
Мишустин сказал главам не замалчивать ситуацию с ковид на местах, вот Попов , видимо, и разговорился.
3.11.2020 12:56
- гость -
Я Попова не оправдывал. Я лишь говорил о том, что он не лучше и не хуже остальных. Что он попал "как кур в ощип". В нашей лестнице власти остались лишь такие "винтики". А настоящих иннициативных государственников, способных самостоятельно принимать решения без благословения сверху, вытравили, как крыс!
По оценкам, а их мы можем реально спрогнозировать, эта цифра ежесуточно должна быть раз в семь, наверное, больше.
я думаю попов согласовал сдержание своего интерьвью с минздравом РФ, или...
ТОМЕНКО, ОТКРОЙ ГЛАЗА ОТПРАВЬ ПОПОВА В ОТСТАВКУ!!!!!!!!!!!!!!
Если завтра война, эти люди абсолютно не справятся.
это еще как посмотреть, надо-бы еще узнать за какую сторону они воевать будут )))
3.11.2020 13:51
- гость -
Ну уж точно не за жирную жизнь пЫни и его дружков и всёй вертикали коррупции и тотального решательства!
У Силуанова журналист спрашивает, "вам не кажется, что зарплата 1млн 600тыс рублей в месяц -это много? Он вылупил глаза и говорит" а по вашему я сколько должен получать?" Это наша власть, им на народ наплевать, все разглагольствования по ТВ -показуха, в регионах что творится, это же геноцид. в 21 веке в аптеках нет лекарств и градусников в эпидемию, не только от коронавируса. но гриппа,орви
3.11.2020 14:07
-меcный-
Ты маненько не вчитался в диалог...
ТОМЕНКО,ОТПРАВЬ ПОПОВА В ОТСТАВКУ!
3.11.2020 15:02
- гость -
Почему-же.
Если война....
.. за какую сторону воевать будут...
А гостей тут как собак нерезаных, хрен его знает где какой гость и кто с чем кого и как.
Чёт быстро переобулся...
По словам Попова, оперативный штаб собирает информацию о подтвержденных случаях ковида, числе вирусных пневмоний, вирусоносителей, контактных лиц и бессимптомных больных. Если сложить все эти случаи, то показатель будет гораздо больше нынешнего.
Вопрос: какую цифру озвучивают нам? По количеству положительных тестов - это и есть подтвержденные случаи, в том числе вирусоносители и "бессимптомные больные", которые тоже являются вирусоносителями.
Вирусная пневмония, не подтвержденная ПЦР? - может и ковид виноват, но не факт.
И прям вот всех контактных посчитали?
Зачем в одну кучу всех валить.
Будь мужиком, подай в отставку
Вот так облажаться с недостатком лекарств в пандемию, это уже требует очень внимательного рассмотрения. что происходит-то?