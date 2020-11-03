"Цифра больше в семь раз". Дмитрий Попов оценил масштабы коронавируса в Алтайском крае

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что зараженных коронавирусом в регионе гораздо больше, чем указано в статистике. Официальные данные не могут отражать реальные масштабы.

По словам Попова, оперативный штаб собирает информацию о подтвержденных случаях ковида, числе вирусных пневмоний, вирусоносителей, контактных лиц и бессимптомных больных. Если сложить все эти случаи, то показатель будет гораздо больше нынешнего.

"По оценкам, а их мы можем реально спрогнозировать, эта цифра ежесуточно должна быть раз в семь, наверное, больше. А мы по сторонам смотрим и удивляемся, наверное. Потому что "всего" 214 случаев, а масштаб бедствия, извините, кратно больше", – сказал глава Минздрава в интервью "Толку".

1 ноября в России зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом с начала пандемии. За сутки в стране выявили 18 665 случаев.

Ранее стало известно, что Дмитрий Попов сам заразился коронавирусом. Состояние главы Минздрава оценивается как удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях.

В Алтайском крае на 2 ноября выявлено 19 667 случаев заражения. Общее количество летальных исходов составляет 799.