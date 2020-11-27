СГК рассказала о фейковых предупреждениях о поверке счетчиков в Барнауле

Фото: пресс-служба СГК

Сибирская генерирующая компания предупреждает о распространении ложных сообщений о поверке счетчиков в Барнауле.

Как пишет пресс-служба компании, QR-код на этих листовках не ведет ни на какой сайт, печать не содержит данных о юридическом лице, а тарифы и нормативы не имеют никакого отношения к реальности. Кроме того, нет возможности проверить наличие аккредитации, необходимой для поверки счетчиков.

В СГК напоминают, что ни одна частная компания не может знать сроки поверки счетчиков – информация есть только в паспорте прибора учета и в личном кабинете системы "Город", куда сотрудники заносят соответствующие данные.