В Новосибирске девочка погибла при катании на горке

Следственный комитет по Новосибирской области ведет проверку после смерти девятилетней девочки. Ребенок погиб во время катания на горке, сообщают "Вести-Новосибирск" со ссылкой на старшего помощника руководителя управления ведомства по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.

По данным СМИ, 1 января девочка каталась с горки в Первомайском районе Новосибирска. На большой скорости она влетела в металлическое ограждение и погибла.

"Комсомольская правда" со ссылкой на соцсети пишет, что ребенок катался на плюшке в не предназначенном для этого месте на склоне горнолыжного комплекса недалеко от микрорайона Весенний. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего.