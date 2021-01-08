Новосибирец за 1,5 млн рублей продает коллекцию постеров, чтобы помочь больному ребенку

Житель Новосибирска Александр Винюков выставил на "Авито" коллекцию постеров с рэпером Eminem, которые собирал 20 лет. Стоимость лота он оценил в 1,5 млн рублей. Деньги мужчина планирует потратить на лечение 8-летнего пасынка с синдромом Дауна, сообщает "Комсомольская правда".



"Я не биологический отец Диме, но люблю его как своего. Он меня называет папой, а я его – сыном. У моей бывшей жены двое детей от предыдущего брака. Наши отношения, к сожалению, просуществовали недолго, но с детьми я продолжаю общение", – говорит Александр.

По словам новосибирца, Диме требуется курс лечения в пансионате. Один курс мальчик уже проходил, и его родители увидели динамику.

"С Димой занимаются дефектологи, логопеды и другие специалисты. Его речь и мимика улучшаются. Но впереди еще четыре курса", – отмечает житель Новосибирска.

Всего в коллекции Александра около 100 плакатов, и каждый ему дорог.

"На то, чтобы собрать коллекцию постеров, я потратил много времени и сил, вложил в нее часть души, ибо этот исполнитель в свое время был для меня иконой стиля. Да и что скрывать, ею и остался. Самый ранний постер датируется 2001 годом", – говорит мужчина.