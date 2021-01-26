Через 5 млрд лет на Солнце закончатся запасы водорода, и именно тогда землян настигнет глобальная катастрофа, считает британский физик Брайан Кокс. Об этом пишет издание Express.

По словам ученого, Солнце перерабатывает около 600 млн тонн водорода в секунду. Однако когда запасы топлива будут на исходе, ядро светила начнет разрушаться, а внешняя оболочка станет стремительно расширяться за счет выделения дополнительного тепла.

Из-за этого нагреваться будет и Земля. Со временем находиться на планете станет невыносимо, и все живое погибнет, а океаны и атмосфера – испарятся. При этом Солнце продолжит меняться и вырастет до таких размеров, что заполнит весь горизонт и станет красным гигантом, подойдя к концу своего жизненного цикла.

Ранее amic.ru писал, что 2021 год станет самым коротким за последние 50 лет из-за вращения Земли. Ученые пришли к выводу, что продолжительность дня оказалась немного короче установленных 24 часов.