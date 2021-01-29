Жителя Псковской области осудили за госизмену

Псковский областной суд вынес приговор жителю города Печоры, которого обвиняли в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона.

"За совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы один год", – говорится в сообщении.

Уточняется, что подсудимый собирал и передавал представителям иностранных спецслужб данные, которые составляют государственную тайну. Другие подробности дела не приводятся.

Ранее amic.ru писал о том, что российского военного историка, капитана ВС РФ в запасе Андрея Жукова приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы за госизмену.