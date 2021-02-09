Пенсионерка из Тувы заказала убийство восьмилетней дочки бывшего мужа

Сотрудники полиции задержали 61-летнюю пенсионерку из Тувы, которую обвиняют в подготовке убийства восьмилетней девочки из-за наследства ее первого мужа. Женщина была следующей наследницей после дочери скончавшегося.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Республике Тыва, пожилая гражданка искала исполнителя заказного убийства, в роли которого выступил сотрудник полиции. За смерть ребенка жительница республики пообещала 180 тысяч рублей и успела передать в качестве аванса 10 тысяч рублей.

После передачи денег в своей квартире женщина рассказала псевдокиллеру, где живет и учится девочка, и передала ему электрошокер, который советовала использовать для убийства. В итоге полицейский под прикрытием показал пенсионерке постановочную фотографию и передал шапку для подтверждения выполнения "заказа", после чего ее задержали.

Суд заключил женщину под стражу. Против нее возбуждено уголовное дело. Пенсионерку обвиняют в покушении на убийство.