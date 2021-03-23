Дорожники в две смены будут латать ямы на улицах Барнаула холодным асфальтом

Бригада "Автодорстроя" в Барнауле заделывает ямы на участке улицы Власихинской в границах Попова и Ускова с применением холодного асфальта 23 марта. В ночь на среду работы продолжатся на участке Павловского тракта в районе пересечения с улицей Попова.

Как сообщает пресс-центр мэрии, всего в планах дорожников залатать 26 участков. В первую очередь ремонтировать будут те дороги, на которых необходимо срочно устранить повреждения – на Змеиногорском и Павловском трактах, улице Власихинской, Просторной, Воровского, Северо-Западной, проспекте Строителей и других.

Напомним, что технология холодного асфальта представляет собой смесь с пониженным содержанием битума – дорожное покрытие твердеет за счёт испарения углеводных соединений с его поверхности. Использовать такую смесь можно при температуре до -5°С.