11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2615.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 108 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 46 403 человек. Выздоровели 41 464 человека (+108 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 34, Рубцовск – 11, Бийск – 8, Яровое – 5, Камень-на-Оби, Егорьевский район – по 4 заболевших, Новичихинский, Поспелихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Славгород, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Калманский, Краснощёковский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Романовский, Рубцовский, Табунский районы – по 2 заболевших, Ельцовский, Зональный, Локтевский, Ребрихинский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 299 пациентов, из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 474 койки.