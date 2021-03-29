Алтайский край оказался в конце рейтинга зарплат в малых населённых пунктах

Алтайский край оказался почти в самом конце рейтинга регионов по зарплатам в малых и средних населённых пунктах России. Среди 81 субъекта край занял 70-е место.

Согласно исследованию РИА Новости, в 2020 году средний уровень заработка в малых и средних населённых пунктах достиг 26,3 тысячи рублей (рост составил 7,4%). Такой заработной платы хватало на 1,73 фиксированного набора товаров и услуг, а отношение зарплаты к крупным городам составило 0,78.

Лидером списка оказалась Магаданской область (100,4 тысячи), второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (99,1 тысячи), третье – Чукотка (96,8 тысячи рублей). Столичные регионы – Московская и Ленинградская область – заняли 13-е и 14-е место с результатами в 54,4 тысячи и 51,6 тысячи рублей соответственно.