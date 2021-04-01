Молодой житель Алтайского края получил 17,5 года колонии за убийство двух человек

В Камне-на-Оби суд признал виновным неоднократно судимого 20-летнего местного жителя в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл ночью 12 ноября 2019 года. Тогда в Камне-на-Оби между посетителями кафе произошла ссора. Во время перепалки двое мужчин, не желая продолжения конфликта, покинули заведение, однако злоумышленника это не успокоило.

"На почве личных неприязненных отношений он догнал мужчин и нанёс 40-летнему оппоненту один удар ножом в область спины, а затем не менее пяти ударов ногами по различным частям тела и не менее двух ножевых ранений в область груди 30-летнему потерпевшему и скрылся с места преступления", – говорится в сообщении.

В результате суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 17 годам 6 месяцам колонии строгого режима.