Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Восемь пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2951.
За сутки в лабораториях подтвердили ещё 83 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 49 506 человек. Выздоровели 44 370 человек (+71 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Бийск – 10, Рубцовск – 8, Камень-на-Оби, Бийский, Крутихинский, Поспелихинский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Зональный, Кулундинский, Третьяковский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Славгород, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, ЗАТО Сибирский, Ключевский, Косихинский, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Тюменцевский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 227 пациентов, из них 83 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободны 468 коек.
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