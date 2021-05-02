Такой день. Празднование Пасхи и открытие мотосезона

В Барнауле состоялось открытие нового мотосезона. Байкеры подготовили шоу для жителей города и устроили пробег. Для горожан устроили настоящее шоу с конкурсами и показательными выступлениями.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Пасхой. Сам он принял участие в пасхальном богослужении в Успенском кафедральном соборе в Бийске.
С открытием мотосезона в Барнауле не обошлось и без аварий с участием мотоциклиста. Он залетел под внедорожник на Новосиликатном. Обошлось без жертв.
В МЧС предупредили, что из-за подъёма уровня воды в реке Песчаной в районе села Точильное Смоленского района возможно подтопление прибрежных территорий.
За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались семь пациентов, которые ранее заразились коронавирусом. С начала пандемии в регионе умерло 2980 человек. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 815 человек (+74 за сутки), в т.ч. 3414 детей. Выздоровели всего 44 732 (+ 72) человека.
Полутораметровую бетонную скульптуру в виде пасхального яйца установили в Рубцовске в районе пересечения проспекта Ленина и переулка Улежникова.
Барнаульская компания "Майами-Импорт" стала победителем аукциона по подготовке к летнему сезону городского пляжа на острове Помазкин. За 95,5 тысячи рублей компания займётся восстановлением водозабора. Ещё 360 тысяч рублей из городского бюджета "Майами-Импорт" получит непосредственно за выполнение работ по содержанию пляжа.
Комментарии