Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Пять пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2995, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки в лабораториях подтвердили 67 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 49 951. Выздоровели 44 862 человека (+60 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 23, Бийск – 15, Рубцовск – 7, Павловский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Алейск, Белокуриха, Бийский, Заринский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Егорьевский, Калманский, Крутихинский, Первомайский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 186 пациентов, из них 77 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 606 коек.
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