Икра, колбаса и мёд: 829 алтайских ветеранов получат продуктовый набор к 9 мая

829 продуктовых наборов и поздравительных открыток будут вручены ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Алтайском крае. Кроме того, корзину с продуктами получат награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края.
Подарки вручаются ветеранам дома с 5 по 9 мая поздравительными мобильными бригадами. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, бригады оснащены средствами защиты, перед выездом проводится термометрия.
В продуктовую корзину включили колбасу, сыр, мёд, чай и другие товары. Наборы подготовлены за счёт средств краевого бюджета и сформированы из продуктов питания алтайских производителей.
Как добавили в Минсоцзащите, по состоянию на 25 апреля в Алтайском крае проживают:
12 361 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе по категориям:
413 участников ВОВ;
3455 вдов участников ВОВ;
9842 тружеников тыла;
166 жителей блокадного Ленинграда;
212 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.
Ранее стало известно, что ветеран в Тюменской области получил чёрствый пряник в продуктовом наборе от имени губернатора. Глава региона Александр Моор позже заявил, что выяснит причину случившегося.
Комментарии
Ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) в России ко Дню Победы 9 мая выплатят меньше денег, чем ветеранам в Казахстане и Узбекистане. Внимание на это обратили «Независимая газета» и «Росбалт». Так, в Росси ветеранам войны и тыла выплатят по 10 000 рублей — соответствующий указ накануне, 3 мая, подписал президент Владимир Путин. В Узбекистане же для сравнения выплата составит 12 млн сумов (почти 86 000 рублей), а в Казахстане — 1 млн тенге (по нынешнему курсу это около 175 000 рублей). Таким образом, выплаты ветеранам в России в сотни раз меньше, чем в республиках бывшего СССР. «Я не могу предположить никаких объяснений столь невысоких выплат ветеранам [в России] кроме особенностей руководства министерства финансов», — отметил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. Такое решение властей эксперт назвал «необъяснимым жмотством».
cообщают «Открытые медиа»
6.05.2021 14:36
АБОРИГЕН
А ежемесячные пенсии ветеранам в Узбекистане и Казахстане не расскажешь какие?
Пенсии эти уже не самим ветеранам, а их правнукам. Пенсии они получают достойные. Поэтому, Аборинен, Ваша публикация совершенно неактуальна.