Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы

Российский лидер Владимир Путин открыл военный парад на Красной площади, поздравив россиян с Днём Победы. Он поблагодарил ветеранов.
"Дорогие наши ветераны! Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплочённости и любви к Родине, – обратился к участникам ВОВ глава государства. – Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. Одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну. Одержали над нацизмом безоговорочную Победу и прославили в веках 9 мая 1945 года".
Президент подчеркнул, что россияне всегда будут помнить величественный подвиг, совершённый советским народом, в который входили "люди всех национальностей и вероисповеданий".
Также глава страны отметил огромный вклад тех, кто обеспечивал всё необходимое в тылу – на заводах Поволжья и Урала, Сибири и Дальнего Востока, городах Казахстана и республиках Средней Азии.
В завершение речи Путин объявил минуту молчания, чтобы почтить память людей, жизни которых отняла война.
Ранее с Днём Победы жителей региона поздравили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных и лидер алтайских эсеров, депутат Госдумы от региона Александр Терентьев.
Комментарии
ВВП Китая на душу населения превзошёл рэфэ. И тебя с праздничком, Вовик.