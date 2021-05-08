Виктор Томенко поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны

Фото: Антон Червяков / altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по видеосвязи пообщался с фронтовиком Василием Горбуновым и поздравил его с наступающей 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Во время беседы губернатор поинтересовался, как в семье фронтовика встречают День Победы. Тот рассказал, что по традиции родные и близкие соберутся за праздничным столом и посмотрят трансляцию парада на Красной площади. Виктор Томенко, в свою очередь, пожелал фронтовику крепкого здоровья и разменять вторую сотню.
"Василий Михайлович, примите ещё раз нашу благодарность за Победу и Вашу очень достойную жизнь. Ведь после войны надо было страну восстанавливать, очень много работать. Спасибо Вам за то, что передаёте подрастающему поколению отношение, рассказы, воспоминания о войне из первых уст: это очень важно. Мы, дети, внуки и правнуки тех, кто прошел войну, будем передавать эту память дальше", — сказал Томенко.
Василий Михайлович Горбунов родился в августе 1925 года. Ушёл на фронт в 1943-м в 18 лет. На Дальнем Востоке освобождал Маньчжурию во время войны с Японией. После демобилизации в 1950 году Горбунов вернулся на малую родину в Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе. Там он обзавёлся семьёй, получил образование и 40 лет отработал в шахте. В 2004 году после смерти супруги Василий Михайлович обосновался у дочери в барнаульском посёлке Южном.
Напомним, 8 мая в Барнауле три выездные "Фронтовые бригады" поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы прямо у них во дворах. Артисты побывали по 15 адресам и исполнили для ветеранов песни военных лет.
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