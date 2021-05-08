Концерт для ветерана в честь Великой Победы прошёл в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле для ветерана Великой Отечественной войны провели полноценный концерт. Во дворе дома Надежды Мордовцевой выступил почётный караул и фронтовая бригада, которая исполнила для неё несколько песен военных лет.
Представление прошло по адресу ул. Партизанская, 130, а длилось оно около 40 минут. Посетили праздничное мероприятие примерно 20 человек – всё это живущие рядом люди. Многие жители также наблюдали за шоу из окон и снимали происходящее на смартфоны.
Надежда Мордовцева, в свою очередь, произнесла речь, в которой отметила роль женщин в годы войны, вспомнила военные годы и поблагодарила всех за поздравление.
"Подойдя к могилам павших героев, низко им в пояс поклонись и тихо скажи: спасибо вам за нашу счастливую жизнь", – отметила Надежда Георгиевна.
Надежда Мордовцева родилась 12 августа 1919 года. В годы войны была в составе Волховского фронта, участвовала в обороне Ленинграда. За это время пережила три концлагеря и выжила после серьёзных ранений. Вернувшись домой, Надежда Георгиевна пошла работать учителем начальных классов.
Отметим, что сегодня в Барнауле также прошли торжественные мероприятия у домов других ветеранов. Среди них: Матрёна Андрейченко, Лев Малиновский и Альберт Лисафин.
Комментарии
Вопрос лишь один - сколько на этом заработали участники.
Потому что без денег никто бы не пошевелился.
Вообще, победобесие - это всего лишь очень выгодный бизнес по отъему денег из бюджета, на котором делаются миллионные состояния, а выгодополучатели их тут же выводят за рубеж, а потом и уезжают туда сами, причём всё чаще в ту же побеждённую нами германию.
С каждым годом ветеранов становится все больше и бабок все больше на это все.
какой дурак (или дура) ейбогу