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Барнаульцы отмечают День Победы песнями и плясками. Фото и видео

, ИА "Амител"
Участники торжеств танцуют под песни времен Великой Отечественной войны

Фото: Елена Лепезина / amic.ru

Жители и гости Барнаула принимают активное участие в торжествах по случаю 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войны.

Популярностью пользуются площадки, где звучит громкая музыка. И взрослые, и дети задорно танцуют под песни, которые поднимали боевой дух защитникам Родины во время войны.

Одна из "танцплощадок" расположилось на проспекте Социалистическом неподалеку от площади Сахарова. Неизменный участник музыкального репертуара этого летнего дня – "Катюша".

Напомним, наиболее массовым мероприятием 9 Мая в столице Алтайского края стал Парад Победы. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.05.2021 13:41
гость

ну,всё: в ближайшие 3 дня объявят всеобщую вакцинацию.

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