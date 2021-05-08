В Барнауле концертные бригады поздравили ветеранов с Днём Победы во дворах

Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org
8 мая в Барнауле три выездные "Фронтовые бригады" поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы прямо у них во дворах. Артисты побывали по 15 адресам и исполнили для ветеранов и других горожан песни военных лет.
Как сообщает пресс-служба мэрии, одним из фронтовиков, кого поздравили артисты, стал Андрей Савельевич Морозов. Он кавалер ордена Отечественной войны II степени, награждён медалью "За победу над Японией". 10 мая ему исполнится 95 лет.
Представление фронтовик посмотрел у подъезда. Вместе с исполнителями с наступающим праздником его поздравили соседи и просто прохожие, отметили в горадминистрации.
Напомним, что в Барнауле 8 мая также прошёл концерт для ветерана Надежды Мордовцевой. Посетили мероприятие около 20 человек – всё это живущие рядом люди. Многие жители также наблюдали за шоу из окон и снимали происходящее на смартфоны.
Комментарии
Фронтовики не обиделись что их поздравляли с власовскими знамёнами ?