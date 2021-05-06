Несколько участков дорог перекроют в Барнауле 7 и 9 мая

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Барнауле ограничат движение транспорта на нескольких участках сети. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
7 мая с 18:30 до 21:00 нельзя будет проехать по нечётной стороне пр. Ленина – от ул. Молодёжной до ул. Димитрова. А в День Победы будут закрыты для движения следующие участки улиц:
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по чётной и нечётной проезжим частям пр. Ленина от ул. Молодёжной до ул. Чкалова – с 08:00 до 12:00;
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по чётной и нечётной сторонам пр. Ленина от пр. Строителей до ул. Гоголя – с 13:00 до 16:00;
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по пр. Социалистическому от пр. Строителей до ул. Молодёжной – с 08:30 до 13:00;
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по ул. Чкалова от пр. Комсомольского до пр. Ленина – с 08:00 до 09:30;
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по пр. Социалистическому от ул. Молодёжной до ул. Мерзликина – с 08:30 до 20.00;
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по площади в районе Дворца культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21) – с 11:00 до 15:00.
Со схемой организации движения на время перекрытия дорог можно ознакомиться на сайте городской администрации.
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