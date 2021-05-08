Праздничные фейерверки пройдут в Барнауле 9 мая

9 мая в Барнауле пройдут праздничные фейерверки, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Решение о проведении праздничных салютов там объяснили тем, что в краевой столице "сложилась спокойная эпидемиологическая ситуация". Также властями учитывалась значимость праздника и многочисленные обращения барнаульцев по этому поводу.
Чтобы не допустить массового скопления людей, фейерверки проведут на пяти площадках:
- Центральный район – ул. Чайковского, 21;
- Железнодорожный район – пл. Сахарова;
- Октябрьский район – ул. Титова, 9;
- Ленинский район – парк "Арлекино";
- Индустриальный район – парк "Лесная сказка".
Начало – в 22:00.
Посетителей просят соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности.
Ранее amic.ru рассказал, как пройдёт 9 мая в Барнауле.
Комментарии
В парках то зачем? Птиц туда ховается во время салютов. Площадей вроде бы хватает.
Птичек жалко...
Ага, животные в зоопарке будут ух как рады салюту!