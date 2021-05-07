Более 800 продуктовых наборов вручат ветеранам ВОВ в Алтайском крае

829 продуктовых наборов и поздравительных открыток вручат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Наборы подготовлены за счёт средств бюджета Алтайского края из продуктов питания местных производителей.
Как сообщает Минсоцзащиты, подарки вручаются ветеранам дома с 5 по 9 мая поздравительными бригадами. С учётом эпидситуации, команды оснащены средствами защиты, а перед выездами проводится термометрия.
В ведомстве отмечают, что на 25 апреля в Алтайском крае проживал 12 361 ветеран Великой отечественной войны, в том числе 413 непосредственных участников, 166 жителей блокадного Ленинграда и 212 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.
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