Неожиданный парад и фейерверк-сюрприз. Как прошел День Победы в Барнауле в мае-2021

Почти по-летнему тепло, солнечно и по-настоящему празднично отметил Барнаул 9 мая 2021 года. Из-за эпидемиологической обстановки торжественная программа менялась буквально на ходу и сразу несколько крупных мероприятий стали сюрпризом для зрителей. Чтобы не создавать скопления народа, в этом году в торжества рассредоточили по разным площадкам, и, пожалуй, впервые барнаульцы отметили, что в городских парках праздник прошел куда душевнее и интереснее, чем на главной площади Барнаула. Вспоминаем вместе с amic.ru самые интересные события 76-й годовщины Дня Победы. Но если вдруг мы что-то забыли, напомните об этом в комментариях.

Знамена Победы

Утром барнаульцы обратили внимание, что на многих административных зданиях города появились советские флаги с изображением серпа и молота. Как пояснили в мэрии, сделано это было специально – в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле подняли копии Знамени Победы. Того самого знамени, которое водрузили над поверженным Рейхстагом красноармейцы Алексей Берестов, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Неожиданный парад

Парад Победы в Барнауле власти не анонсировали – видимо, не хотели привлекать интерес зрителей и провоцировать столпотворение. Тем не менее, посмотреть парад пришли несколько тысяч барнаульцев. И всего три участника Великой Отечественной: остальные не могли прийти либо из-за возраста, либо опасаясь коронавируса.

Парад прошел торжественно и красиво, хотя и в усеченном формате: не было ни песен, ни выступлений творческих коллективов. Смотрите, как это было в нашем фоторепортаже "Как в Барнауле проходит Парад Победы".

Не было и шествия "Бессмертного полка". В этом году из-за пандемии его вновь было решено провести онлайн. Но очень многие барнаульцы все же вышли на улицы города с портретами своих дедов и прадедов, воевавших в Великой Отечественной войне.

Военная техника

Сразу несколько выставок военной тематики прошли 9 мая в Барнауле. На площади Сахарова строгие военные демонстрировали автомобили и разрешали "порулить" детям, наотрез отказываясь рассказывать, что это за техника и откуда она прибыла.

Очень интересная выставка прошла в барнаульском парке "Арлекино". Здесь кроме военной техники представили и экспонаты военных лет от первой мировой до Афганской. Владелец коллекции – Александр Цыганов. Экспонаты он собирал самостоятельно более 15 лет.

До начала пандемии коронавируса Цыганов путешествовал с экспозицией по стране, но сейчас вернулся на Алтай.

После бала в армию

На площади Сахарова в разгар всех праздничных мероприятий работал пункт отбора на военную службу по контракту. Посмотрев зажигательные выступления и впечатлившись чеканным шагом юных кадетов и суровой военной техникой, очень многие барнаульцы подходили к мужчинам в форме, зазывавшим народ в армию. Только за первый час работы пункта его посетили более 50 барнаульцев. Как оказалось, наши земляки готовы служить как на территории региона и страны, так и за пределами России. Большинство, конечно, выбирают службу рядом с домом, но многие "контрактники" с удовольствием едут на Дальний Восток, в Санкт-Петербург, Псков и другие города.

Подробнее об этом читайте в материале "Я б в военные пошёл". Как барнаульцы 9 мая записываются на службу по контракту

Зацвели яблони

Как здорово: 9 мая 2021 года в Барнауле зацвели яблони. Наш корреспондент Екатерина Смолихина запечатлела эту красоту.

Парки

Каждый парк Барнаула подготовил к Дню Победы свою праздничную программу.

В "Лесной сказке" организовали тематические игровые зоны для детей и взрослых, вместе с артистами пели песни военных лет, а потом для гостей выступала кавер-группа "Энджой".

В парке "Арлекино" была не только выставка военной техники и военного оружия. Свое мастерство демонстрировали кинологи с питомцами, а также почетный караул Барнаульского кадетского корпуса. Для воспитанников детских садов провели квест "Путь к Победе". А еще прошел большой концерт.

Кроме этого, на территории парка развернулись серьезные соревнования в рамках акции "Рекорд Победы". Общими усилиями всех участников акции требовалось сделать 27 тысяч 756 отжиманий — по числу дней, прожитых после Великой Отечественной войны.

Большой спортивный праздник прошел и на территории Октябрьского района на площадке перед зданием по улице Германа Титова, 9. А кроме этого и дети, и взрослые с удовольствием рассматривали пожарные машины, фотографировались и пели вместе с коллективами Дома культуры "Октябрьский".

Фейерверк – сюрприз

Фейерверк 9 мая в Барнауле, действительно оказался сюрпризом для многих. Только 8 мая власти разрешили его организовать, сочтя, что эпидобстановка в регионе это позволяет. В итоге в пяти районах города одновременно в 22-00 небо раскрасилось яркими цветами.

Наиболее впечатляющий салют (как утверждают зрители) был все-таки на площади Сахарова. Впрочем, оцените сами. Мы сделали фоторепортаж и видеоролик.

Кстати, некоторые жители Новоалтайска утверждают, что именно у них 9 мая 2021 года прошел самый красивый салют. Мы тоже его засняли, оцените:

А что еще было интересного на 9 мая?

На самом деле интересно было на каждой праздничной площадке. А еще интересны были люди. Многие барнаульцы гуляли, держа в руках портреты дедов и прадедов. Среди них – и Мария Павловна с сыном Артемом. Они знали, что шествие Бессмертного полка по городу не состоится. Но выйти на улицу 9 мая без портрета деда и прадеда, который погиб где-то под Москвой, уже не могут: "праздник будет не тем праздником".

Артисты настолько зажигательно выступали практически в каждой точке, что прохожие замедляли шаг и вдруг хором начинали подпевать знакомым песням, танцевать и участвовать в каких-то мероприятиях. И взрослые и дети – одинаково радостно.

На одной из таких танцевальных площадок к корреспонденту amic.ru обратился бородатый зритель. Назвался Евгением и сказал: "Жаль, что из-за ковида все как-то скомкали. Все-таки мы соскучились по таким массовым праздникам. Хотя.. есть и положительная сторона: мы увидели, что люди выходят на улицы 9 мая не потому, что жаждут зрелищ и их заманивают развлечениями, а потому, что они действительно радуются этому дню. Посмотрите – сколько улыбок: люди хотят делиться этой радостью. Этот праздник — один из немногих, что нас объединяет".