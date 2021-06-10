Депутат Госдумы и сестра главы Минобороны Лариса Шойгу скончалась

Депутат Госдумы, сестра главы Минобороны России Сергея Шойгу, Лариса Шойгу, скончалась на 69-м году жизни. Причиной смерти политика стал инсульт, вызванный коронавирусом, сообщает Regnum со ссылкой на депутата Ларису Кармазину.

В парламенте Шойгу представляла Туву, Хакасию и Красноярский край, занимала должность зампредседателя комитета по контролю и регламенту.

Лариса Кужугетовна Шойгу родилась 21 января 1953 года в Чадане, Тувинской автономной области. Окончила Томский медицинский институт в 1977 году, с 1976 по 1998 год работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице. Прошла путь от простого врача до заместителя главного врача по лечебной работе.

С 1998 года заняла должность первого заместителя министра здравоохранения Республики Тыва. В конце года переехала в Москву, где с 1999 устроилась в центральную поликлинику МЧС России. С 2007-го по 2021-й занимала депутатское кресло от партии "Единая Россия".