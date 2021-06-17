В Горном Алтае за сутки выявили 26 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 26 случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 11 жителей Горно-Алтайска, у девяти жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Улаганского района, у двух жителей Майминского района и у жителя Усть-Канского района.

За весь период в регионе зарегистрировали 17 425 заражений коронавирусом. Из этого числа выздоровел 16 861 пациент, в том числе 10 – за последние сутки.

Ранее в республике умерло 284 человека с COVID-19. В 239 случаях смерть наступила непосредственно от коронавируса.