В Tele2 улучшили условия международного роуминга для россиян в Турции

В Tele2 предложили выгодные условия общения на отдыхе в Турции. При звонках в Россию на номера внутри сети минуты будут расходоваться из пакета, включённого в тариф. Звонки на остальные номера нужно оплачивать по тарифам международного роуминга.

Специальное предложение действует на ряде тарифов линеек "Мой онлайн+", "Премиум", "Мой бизнес L" и "Мой бизнес XL". В список стран, где действуют эти условия, уже входят Испания, Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория и Чехия.

"После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией мы увидели рост популярности этого туристического направления. Поэтому расширили географию специального предложения, которое позволяет в роуминге использовать для звонков на номера Tele2 Россия минуты из домашнего пакета. Теперь клиенты могут делиться впечатлениями о поездке с родными и близкими без дополнительных трат", – сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Накануне поездки Tele2 рекомендует клиентам воспользоваться предложениями, которые помогут сэкономить на связи за границей. Так, опция "Безлимитный интернет за границей" позволяет свободно пользоваться услугами передачи данных. Её особенность в том, что абонентская плата списывается со счёта только в случае выхода в сеть.

Если в путешествии нужно оставаться на связи 24/7 и часто отвечать на звонки, будет полезно подключить опцию "Разговоры без границ". Для туристов, кому важно быть онлайн даже в дороге, доступны услуги роуминга на воздушных и морских круизных судах.

Перед поездкой за рубеж оператор также советует отключить переадресацию звонков командой ##002#, чтобы не платить за переадресованные вызовы по тарифам роуминга. Проверить баланс в путешествии можно с помощью команды *105#, пополнить счёт – в мобильном приложении "Мой Tele2" или на сайте оператора. Бесплатный номер справочной службы в зарубежных поездках +7-951-520-06-11.

С подробной информацией о предоставлении услуг международного роуминга можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе "Роуминг".

Ранее мобильный оператор проанализировал активность клиентов в международных поездках с начала июля 2021 года. Самым популярным заграничным направлением стала Турция. В топ-10 стран также вошли Белоруссия, Украина, Казахстан, Киргизия, Абхазия, Китай, Черногория, Кипр, Германия. Страны СНГ традиционно в числе популярных – их жители работают в России и уезжают домой на летние каникулы, где продолжают пользоваться связью Tele2.