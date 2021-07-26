Эксперты ожидают рост заболеваемости раком головы и шеи на треть

Международное агентство по изучению рака пришло к выводу, что в ближайшие годы заболеваемость раком головы и шеи будет увеличиваться и к 2030 году вырастет на треть.

По прогнозам экспертов, в мире более миллиона случаев будут диагностировать ежегодно. Об этом amic.ru сообщили в агентстве PromoAge.

Рак головы и шеи занимает в России шестое место по распространённости онкологических заболеваний. Ежегодно выявляют свыше 24 тысяч случаев.

"Злоупотребление алкоголем, курение, отягощённый семейный анамнез, а также вирус Эпштейна – Барра и вирус папилломы человека считаются основными причинами развития рака головы и шеи, – уточнили в агентстве. – Симптомы развития данной группы заболеваний, как правило, неспецифичны, и включают в себя боль в горле, проблемы с глотанием, изменения в голосе, снижение веса, субфебрильную температуру и головные боли, а также в некоторых случаях – зловонное дыхание".

Нередко болезнь заканчивается летальным исходом для пациента. По данным экспертов, в год случается свыше полумиллиона смертей, связанных с раком головы и шеи.

Одним из факторов высокой смертности считают позднее обнаружение заболевания. Это случается в том числе из-за низкой информированности людей о данной форме рака. Так, около 61% заболевших до диагноза не знали о существовании болезни и её симптомах.

В качестве лечения активно внедряют иммунотерапию. Этот метод лечения основан на реактивации собственной иммунной системы человека, чтобы она боролась с клетками злокачественной опухоли.

Иммуноонкологические препараты зарегистрированы в России, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и доступны российским пациентам в рамках медицинского страхования.