Эксперты ожидают рост заболеваемости раком головы и шеи на треть

Международное агентство по изучению рака пришло к выводу, что в ближайшие годы заболеваемость раком головы и шеи будет увеличиваться и к 2030 году вырастет на треть.
По прогнозам экспертов, в мире более миллиона случаев будут диагностировать ежегодно. Об этом amic.ru сообщили в агентстве PromoAge.
Рак головы и шеи занимает в России шестое место по распространённости онкологических заболеваний. Ежегодно выявляют свыше 24 тысяч случаев.
"Злоупотребление алкоголем, курение, отягощённый семейный анамнез, а также вирус Эпштейна – Барра и вирус папилломы человека считаются основными причинами развития рака головы и шеи, – уточнили в агентстве. – Симптомы развития данной группы заболеваний, как правило, неспецифичны, и включают в себя боль в горле, проблемы с глотанием, изменения в голосе, снижение веса, субфебрильную температуру и головные боли, а также в некоторых случаях – зловонное дыхание".
Нередко болезнь заканчивается летальным исходом для пациента. По данным экспертов, в год случается свыше полумиллиона смертей, связанных с раком головы и шеи.
Одним из факторов высокой смертности считают позднее обнаружение заболевания. Это случается в том числе из-за низкой информированности людей о данной форме рака. Так, около 61% заболевших до диагноза не знали о существовании болезни и её симптомах.
В качестве лечения активно внедряют иммунотерапию. Этот метод лечения основан на реактивации собственной иммунной системы человека, чтобы она боролась с клетками злокачественной опухоли.
Иммуноонкологические препараты зарегистрированы в России, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и доступны российским пациентам в рамках медицинского страхования.
Комментарии
низкой информированности людей . хаха. я бы даже добавил низкой информированности врачей. Пока не будут явных оснований в виде обмороков или припадков никто вас не будет никуда направлять ни на какие дополнительные исследования. Тем более неспецифичные симптомы вроде Горло болит... Полоскание скажут вам в помощь. Причем это вам скажет и бесплатный врач вашей поликлиники и врач платной клиники. Найти толкового врача который будет вникать и выслушивать вас, у нас это крайне сложная задача.