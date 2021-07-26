Замгубернатора российского региона оштрафовали за фото с краснокнижными цветами

Заместителя губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову оштрафовали на три тысячи рублей за фото с краснокнижными цветами. Постановление пришло чиновнице после того, как она опубликовала в соцсетях фотографию с букетом из жёлтых цветов.

Как рассказывает Ванчикова на своей странице в Instagram, цветком оказался лилейник малый, также известный как краснодев. Он включён в Красную книгу Забайкалья.

Как пишет Znak, в начале июля Министерство природных ресурсов Забайкалья начало проверку в отношении Ванчиковой.

Её признали виновной по статье № 38 закона Забайкальского края об административных правонарушениях за уничтожение редких видов животных и растений. Статья предусматривает максимальное наказание в размере 5 тысячи рублей для граждан и 50 тысяч рублей для должностных лиц.