Российские спортсмены выиграли ещё два золота на Олимпийских играх

Российские гимнасты выиграли золото в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Как сообщает ТАСС, по итогам упражнений в шести видах программы россияне получили от судей 262,5 балла.

Команду представляли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. На втором месте финишировали японцы.

Также российский тхэквондист Максим Храмцов принёс четвёртое олимпийское золото, победив в весовой категории до 80 килограммов. В финале турнира он оказался сильнее иорданца Салеха Аль-Шарабати. Итоговый счёт поединка – 20:9 в пользу россиянина.

Ранее никто из российских спортсменов не завоёвывал олимпийское золото в тхэквондо.