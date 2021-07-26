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Новости

Объёмы валютных сбережений россиян рекордно выросли

, ИА "Амител"
Сумма на текущих счетах достигла исторического максимума
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Россияне нарастили валютные сбережения на банковских счетах до 92,7 миллиарда долларов по итогам июня. Это оказалось рекордным показателем с февраля прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

Сбережения на валютных счетах в июне выросли на 1,2%. Рост валютных сбережений физических лиц в июне обеспечили текущие счета, которые пополнились до исторического максимума 34,7 миллиарда долларов. Стремление запастись валютой объясняется желанием россиян застраховаться от падения рубля, отмечает главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

По его словам, в августе и сентябре объём валютных депозитов ещё увеличится.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.07.2021 10:17
Гость

Каких россиян? Тех , кто внутри мкада живут? Так это не Россия, это московия....

27.07.2021 12:23
- гость -

Можно список этих 14-и россиян?

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