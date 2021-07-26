Объёмы валютных сбережений россиян рекордно выросли

Россияне нарастили валютные сбережения на банковских счетах до 92,7 миллиарда долларов по итогам июня. Это оказалось рекордным показателем с февраля прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

Сбережения на валютных счетах в июне выросли на 1,2%. Рост валютных сбережений физических лиц в июне обеспечили текущие счета, которые пополнились до исторического максимума 34,7 миллиарда долларов. Стремление запастись валютой объясняется желанием россиян застраховаться от падения рубля, отмечает главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

По его словам, в августе и сентябре объём валютных депозитов ещё увеличится.