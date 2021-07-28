В Парке спорта проведут открытую тренировку для детей по летнему биатлону

В Барнауле 28 июля в 15:30 в Парке спорта Алексея Смертина по адресу г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12в, состоится открытая тренировка по летнему биатлону.

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, которые хотят познакомиться с биатлоном. Для желающих будут проведены занятия по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием, а также дети получат навыки стрелковой подготовки. Открытая тренировка пройдёт с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения.

Мероприятие проходит в рамках реализации гранта президента РФ, по проекту "Детский мобильный биатлонный комплекс "Алтай". Организаторы – ГСОО "Барнаульская федерация биатлона", информационная поддержка – ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".

Занятия организованы для всех желающих и совершенно бесплатны. Справки по телефону: 8-962-811-33-17.