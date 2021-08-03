Алтайские инваспортсмены поборются за награды Паралимпиады. Как сообщают в пресс-службе Горно-Алтайского государственного университета, студенты психолого-педагогического факультета Роман Жданов и Юрий Лучкин выступят в Токио в плавании.

Сейчас спортсмены находятся на заключительных сборах в Южно-Сахалинске. Почти через три недели Жданов и Лучкин отправятся в Токио.

Оба пловца ранее неоднократно становились победителями и призёрами различных международных и всероссийских соревнований.

Тренируются инваспортсмены под руководством заслуженного тренера России Елены Соколовой.

Паралимпиада пройдёт в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.