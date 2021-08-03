Женщина пострадала при опрокидывании мусоровоза на Чуйском тракте

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Мусоровоз перевернулся в Майминском районе Республики Алтай, 63-летняя пассажирка получила травмы. Об этом сообщили в МВД по региону.

Авария случилась 2 августа около 14:50 на 445-м километре Чуйского тракта. 57-летний житель Алтайского края ехал на грузовике КО 440-4Д со стороны села Рыбалка в сторону села Карлушка, но не справился с управлением и перевернулся.

"В результате ДТП в медицинское учреждение с полученными травмами госпитализирован пассажир – 63-летняя жительница Алтайского края. Водитель автомобиля был трезвый", – говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.