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Алтайские власти по-новому будут бороться с ДТП из-за резкого роста погибших на дорогах

, ИА "Амител"
За полгода в регионе количество погибших в крае выросло на 40,5%
Фото: Упрдор 'Алтай'

Фото: Упрдор "Алтай"

Власти Алтайского края намерены ввести новые меры для обеспечения безопасности дорожного движения из-за резкого роста смертности. За шесть месяцев 2021 года количество погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40,5%, с 79 до 111 человек. Только в июле текущего года в ДТП на территории Алтайского края погиб 31 человек. 141 дорожная авария произошла по вине пьяных водителей, погиб 41 человек. Об этом во время заседания по дорожной безопасности заявил губернатор региона Виктор Томенко.

Участники заседания рассказали, что с целью обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах региона организована работа 141 рубежа контроля, в том числе 98 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 43 передвижных комплекса. Планируется разместить дополнительные стационарные камеры видеофиксации в новых местах концентрации ДТП.

Как пояснил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, все меры борьбы с аварийностью не меняют ситуацию на дорогах региона. Поэтому власти решили внедрить мобильные комплексы видеофиксации нарушений для повсеместного контроля поведения водителей. Кроме того, ситуацию на оживлённых участках междугородних трасс также предложено контролировать с воздуха, для этого будут использоваться беспилотные аппараты. Такая мера поможет оперативно привлекать водителей к ответственности за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, например, за обгоны и выезды на встречную полосу в запрещённых местах.

Для борьбы с пьяными водителями планируется дополнительно провести закупку алкотестеров, которые будут более широко применяться на дорогах экипажами ГИБДД. Планируют власти и устанавливать дорожные неровности рядом с пешеходными переходами.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

3.08.2021 17:54
Водитель

Дороги ускоренно с разделительной полосой надо делать, а не распылять средства на камеры и прочие паразитарные средства контроля.
Ну и агитация прочив синих за рулем мощная нужна.

3.08.2021 18:02
- гость -

Да вся работа ГИБДД заточена на сбор штрафов, а не на обеспечение безопасности. Плюс палочная система. Не надо народ за дураков то держать.

3.08.2021 18:11
- гость -

Профанация

3.08.2021 18:12
гость

пьяный водитель-больной водитель-смотрите здоровье

3.08.2021 18:14
Гость

Перенимайте опыт патрулирования на частных машинах с видеофиксацией!!! Утром вечером между алтайкой и Барнаулом за агрессивную езду сразу по 50- 100 тыс штрафов в день будет. Гражданские тоже будут снимать нарушения, за вознаграждение!

3.08.2021 18:16
- гость -

Широкополосные хорошо отремонтированные дороги протяженностью на всю страну - оооочень дорогое удовольствие, да и время на строительство надо много. А пассажиропоток маленький.
Медсправкам и правам больше внимания уделить бы. За неплатеж по 5 штрафам на штраф-стоянку на месяц. За неплатеж по 20 штрафам - штрафстоянка на год. Убийство на дороге в пьяном виде -лишение прав на всю жизнь, конфискация транспорта в пользу семьи погибшего.

3.08.2021 18:54
гiсть

нарушители должны видеть экипажи ДПС, а не получать штрафы неизвестно откуда.
куда ушли деньги? на покупку квадрокоптеров)))

3.08.2021 18:55
гiсть

я считаю, это должны быть экипажи, которые ездят по трассе и штрафуют тех (тут же, на месте), кто выехал на встречку или сильно превысил скорость.
тогда будет хоть какой-то результат

3.08.2021 19:06
гость

о какой безопасности можно говорить когда основная часть частного сектора тупо без тротуаров, люди ходят по проезжей части

3.08.2021 19:20
Guest

"3 августа утром водитель служебного автобуса скончался прямо за рулем, когда вез сотрудников на работу."
"67-летний водитель съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Мужчина скончался на месте."
И как с такими фактами бороться?

3.08.2021 19:42
Чучмек

Давно предупреждали, что строительство гоночных трасс вместо по-настоящему безопасных и качественных дорог обернется трагедией для региона и его жителей ...

3.08.2021 19:48
Сергей

Сравнивать надо с 2019 годом а не Годом всплеска ковида

3.08.2021 20:08
Александр

Людей давят на пешеходных переходах, а что сделано чтобы этого избежать? А в Барнауле вообще есть власть или ГИБДД? Хотя видимость власти есть, ведь зарплату задним числом кому то подняли господа "единороссы".

3.08.2021 21:12
Гость

Сколько людей стало садиться без прав за руль?!? Весь всплеск от безнаказанности!

3.08.2021 22:14
Пионер

Можно начать с того, что штрафовать по регистраторам. Не включил осёл поворотник - прилетела пятихаточка. На день наездил на 2-3 рубля - быстро науку освоил. В первую очередь, должна присутствовать неотвратимость наказания. Для пешеходов в том числе.

3.08.2021 23:22
Пионер

И сразу, подозревая ауешный контингент - стучать - это когда вы делали делюгу вместе, а ты сдал подельника за плюшки. А сдать быдлогадину соответсвующим органам - дело богоугодное, дабы предотвратить возможные трагедии.

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