Алтайские власти по-новому будут бороться с ДТП из-за резкого роста погибших на дорогах

Власти Алтайского края намерены ввести новые меры для обеспечения безопасности дорожного движения из-за резкого роста смертности. За шесть месяцев 2021 года количество погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40,5%, с 79 до 111 человек. Только в июле текущего года в ДТП на территории Алтайского края погиб 31 человек. 141 дорожная авария произошла по вине пьяных водителей, погиб 41 человек. Об этом во время заседания по дорожной безопасности заявил губернатор региона Виктор Томенко.
Участники заседания рассказали, что с целью обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах региона организована работа 141 рубежа контроля, в том числе 98 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 43 передвижных комплекса. Планируется разместить дополнительные стационарные камеры видеофиксации в новых местах концентрации ДТП.
Как пояснил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, все меры борьбы с аварийностью не меняют ситуацию на дорогах региона. Поэтому власти решили внедрить мобильные комплексы видеофиксации нарушений для повсеместного контроля поведения водителей. Кроме того, ситуацию на оживлённых участках междугородних трасс также предложено контролировать с воздуха, для этого будут использоваться беспилотные аппараты. Такая мера поможет оперативно привлекать водителей к ответственности за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, например, за обгоны и выезды на встречную полосу в запрещённых местах.
Для борьбы с пьяными водителями планируется дополнительно провести закупку алкотестеров, которые будут более широко применяться на дорогах экипажами ГИБДД. Планируют власти и устанавливать дорожные неровности рядом с пешеходными переходами.
Комментарии
Дороги ускоренно с разделительной полосой надо делать, а не распылять средства на камеры и прочие паразитарные средства контроля.
Ну и агитация прочив синих за рулем мощная нужна.
Да вся работа ГИБДД заточена на сбор штрафов, а не на обеспечение безопасности. Плюс палочная система. Не надо народ за дураков то держать.
Профанация
пьяный водитель-больной водитель-смотрите здоровье
Перенимайте опыт патрулирования на частных машинах с видеофиксацией!!! Утром вечером между алтайкой и Барнаулом за агрессивную езду сразу по 50- 100 тыс штрафов в день будет. Гражданские тоже будут снимать нарушения, за вознаграждение!
Широкополосные хорошо отремонтированные дороги протяженностью на всю страну - оооочень дорогое удовольствие, да и время на строительство надо много. А пассажиропоток маленький.
Медсправкам и правам больше внимания уделить бы. За неплатеж по 5 штрафам на штраф-стоянку на месяц. За неплатеж по 20 штрафам - штрафстоянка на год. Убийство на дороге в пьяном виде -лишение прав на всю жизнь, конфискация транспорта в пользу семьи погибшего.
нарушители должны видеть экипажи ДПС, а не получать штрафы неизвестно откуда.
куда ушли деньги? на покупку квадрокоптеров)))
я считаю, это должны быть экипажи, которые ездят по трассе и штрафуют тех (тут же, на месте), кто выехал на встречку или сильно превысил скорость.
тогда будет хоть какой-то результат
о какой безопасности можно говорить когда основная часть частного сектора тупо без тротуаров, люди ходят по проезжей части
"3 августа утром водитель служебного автобуса скончался прямо за рулем, когда вез сотрудников на работу."
"67-летний водитель съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Мужчина скончался на месте."
И как с такими фактами бороться?
Давно предупреждали, что строительство гоночных трасс вместо по-настоящему безопасных и качественных дорог обернется трагедией для региона и его жителей ...
Сравнивать надо с 2019 годом а не Годом всплеска ковида
Людей давят на пешеходных переходах, а что сделано чтобы этого избежать? А в Барнауле вообще есть власть или ГИБДД? Хотя видимость власти есть, ведь зарплату задним числом кому то подняли господа "единороссы".
Сколько людей стало садиться без прав за руль?!? Весь всплеск от безнаказанности!
Можно начать с того, что штрафовать по регистраторам. Не включил осёл поворотник - прилетела пятихаточка. На день наездил на 2-3 рубля - быстро науку освоил. В первую очередь, должна присутствовать неотвратимость наказания. Для пешеходов в том числе.
И сразу, подозревая ауешный контингент - стучать - это когда вы делали делюгу вместе, а ты сдал подельника за плюшки. А сдать быдлогадину соответсвующим органам - дело богоугодное, дабы предотвратить возможные трагедии.