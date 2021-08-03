Алтайские власти по-новому будут бороться с ДТП из-за резкого роста погибших на дорогах

Власти Алтайского края намерены ввести новые меры для обеспечения безопасности дорожного движения из-за резкого роста смертности. За шесть месяцев 2021 года количество погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40,5%, с 79 до 111 человек. Только в июле текущего года в ДТП на территории Алтайского края погиб 31 человек. 141 дорожная авария произошла по вине пьяных водителей, погиб 41 человек. Об этом во время заседания по дорожной безопасности заявил губернатор региона Виктор Томенко.

Участники заседания рассказали, что с целью обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах региона организована работа 141 рубежа контроля, в том числе 98 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 43 передвижных комплекса. Планируется разместить дополнительные стационарные камеры видеофиксации в новых местах концентрации ДТП.

Как пояснил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, все меры борьбы с аварийностью не меняют ситуацию на дорогах региона. Поэтому власти решили внедрить мобильные комплексы видеофиксации нарушений для повсеместного контроля поведения водителей. Кроме того, ситуацию на оживлённых участках междугородних трасс также предложено контролировать с воздуха, для этого будут использоваться беспилотные аппараты. Такая мера поможет оперативно привлекать водителей к ответственности за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, например, за обгоны и выезды на встречную полосу в запрещённых местах.

Для борьбы с пьяными водителями планируется дополнительно провести закупку алкотестеров, которые будут более широко применяться на дорогах экипажами ГИБДД. Планируют власти и устанавливать дорожные неровности рядом с пешеходными переходами.