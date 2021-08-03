Россияне начали массово скупать лекарства

Россияне начали скупать лекарства так же, как в начале пандемии. Об этом сообщает "Коммерсант".

С января по июнь аптеки заработали 552,1 миллиарда рублей: всего на 1% меньше, чем в тот же период 2020-го.

Удержать показатели ретейлеры смогли за счёт роста цен на лекарства, а также на фоне непрекращающегося спроса на лекарственные препараты. Эксперты также отмечают, что выросли продажи через интернет.

Покупатели в основном заказывают онлайн применяемые при COVID-19 ксарелто, клексан и арепливир. По подсчётам аналитиков "Мегаптеки", наибольший рост в продажах показали препараты от заболеваний крови, в том числе входящие в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.