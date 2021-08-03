В России родителей могут освободить от платы за детские сады

Депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную плату за услуги муниципальных детских садов. Соответствующую инициативу направили на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Парламентарий отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования, а в федеральном законодательстве предусмотрено, что детские сады устанавливают взимаемую с родителей плату.

"В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях", – сказано в тексте обращения, которое публикует RT.