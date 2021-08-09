Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 9 августа

50 тысяч жителей Алтайского края переболели коронавирусом

50 044 человека выздоровели после заражения коронавирусом в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за сутки из больниц выписали 144 пациента.

В регионе зарегистрировали ещё 273 случая заражения, общее число инфицированных достигло 64 575 человек.