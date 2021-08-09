Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 9 августа

Горячая еда для врачей в ковидных госпиталях Бийска и 50 тысяч жителей Алтайского края, которые перенесли коронавирус. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 9 августа – в подборке amic.ru.
Еду для медиков ковидного госпиталя, развёрнутого на базе горбольницы № 2, готовят в местном гриль-кафе. Ежедневно 30 сотрудников больницы получают горячие завтраки, обеды и ужины.
О меценатах, которые оплачивают еду, неизвестно почти ничего, кроме того, что некоторые из них побывали в красной зоне в качестве пациентов. Предприниматели пожелали остаться неизвестными.
50 044 человека выздоровели после заражения коронавирусом в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за сутки из больниц выписали 144 пациента.
В регионе зарегистрировали ещё 273 случая заражения, общее число инфицированных достигло 64 575 человек.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
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