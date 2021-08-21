Под Смоленском полуторагодовалая девочка двое суток провела в лесу одна

Под Смоленском поисковики обнаружили полуторагодовалую девочку, на поиски которой понадобилось почти четверо суток. Об этом сообщает РИА Новости.
Девочка ушла из дома в Темкинском районе 17 августа. К её поискам подключили почти 400 человек.
Член спасательного отряда увидел её в чаще в нескольких километрах от дома. Сообщается, что девочке пришлось пережить две ночи в лесу, где прошёл ливень и похолодало.
Ребёнка передали полицейским и медикам. Она немного истощена, но её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как маленький ребёнок смог самостоятельно так далеко уйти от дома, а также как она выжила в лесу одна, неизвестно.
Комментарии
Может быть, это инопланетяне забрали её для изучения Человечества, а потом спустили обратно на землю, промахнувшись на несколько километров?
И изучив Человечество, решили на Землю не высаживаться
И изучив Человечество, решили на Землю не высаживаться
Не дай Бог тебе детей иметь - редкостный дЭбил, может даже хуже ГрЫши
Не дай Бог тебе детей иметь
А вот Бог промахнулся и дал иметь детей ТАКИМ родителям, как у этой девчушки!
Помнится на югах вечером шел один, мальньким пацаном.Там мост через дождевой арык, а на нем толпа местных. Я не пошел по мосту разбежался и перепрыгнул, немного замарался, сыро было. Слышу сзади: О-о-о! Малчик самостоятэл!
21.08.2021 10:02
Виктор
Может быть, это
Это ваша безудержная фантазия на чем так разыгралась?