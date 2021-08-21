Под Смоленском полуторагодовалая девочка двое суток провела в лесу одна

Под Смоленском поисковики обнаружили полуторагодовалую девочку, на поиски которой понадобилось почти четверо суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Девочка ушла из дома в Темкинском районе 17 августа. К её поискам подключили почти 400 человек.

Член спасательного отряда увидел её в чаще в нескольких километрах от дома. Сообщается, что девочке пришлось пережить две ночи в лесу, где прошёл ливень и похолодало.

Ребёнка передали полицейским и медикам. Она немного истощена, но её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как маленький ребёнок смог самостоятельно так далеко уйти от дома, а также как она выжила в лесу одна, неизвестно.