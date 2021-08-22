25 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 68 119 человек, в том числе 4740 детей. Выздоровели всего 52 008 человек (+ 126). Умерло 4483 человека (+ 25).
По состоянию на 22 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2742 человека, кроме того, 363 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 825, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 199.
Комментарии
Китайцы уже больше Гитлера уничтожили людей
Или американцы. Они еще спорят
Скорей всего всё же новосибирский Вектор.
И уже понятно, что над нами до сих пор экспериментируют.
Поэтому и смертность такая, какой нет больше нигде.
Это при том, что она преуменьшена в разы!
22.08.2021 14:57
- гость -
Скорей всего всё же новосибирский Вектор.
------------
Дeбилизм ваш уничтожил больше всего людей. Дeбилизм.
Дeбилизм ваш уничтожил больше всего людей. Дeбилизм.,,
Дак надо делать вакцину из ботаника. ГрЫша давно поражен недугом, а бодрее всех бодрых
Умирать начали, когда новосибирского Вектора еще никто не знал. Да и не дошел Вектор ни до Европы ни до США, а умирают там как здрасте. Все-таки Китай или США все начали
Смертность и в европе, и в США в десятки раз ниже российской.
А смертность в других регионах России в разы ниже , чем на Алтае.
И ведь не просто так платные тролли тут же мерзопакостно переходят на личности.
22.08.2021 15:34
- гость -
Смертность и в европе, и в США в десятки раз ниже российской.
А смертность в других регионах России в разы ниже , чем на Алтае.
-------------
Смертность на Алтае не ниже, ниже уровень выявляемости коронавируса. Большинство переболевших выздоравливают, не имея диагноза коронавирус и не попадая в статистику по зараженным.
Нельзя делать вакцинацию в период эпидемической вспышки. Это закон эпидемиологии.
Весь мир делает вакцинацию в период эпидемической вспышки. Другой защиты не придумали
Смертность и в европе, и в США в десятки раз ниже российской
Откуда эта глупая фигня? В ВОЗ нет таких данных. Если считать от количества выявленных, то в США смертность меньше на 39 %. Но может у них тестов делают больше. А если считать в процентах от всего населения, то в США наоборот смертность в 1,5 раза больше
Люди, носите маски! Во-первых, в транспорте повально пассажиры без масок. А во-вторых, я проезжал мимо Геомаркета (там пункт вакцинации), так оттуда за минуту 7 человек вышло — три деда, две бабки и семья папа-мама-дочь — и все без масок... Это как — прийти вакцинироваться, а маску не надеть?!
за минуту 7 человек вышло — три деда, две бабки и семья папа-мама-дочь
три деда, две бабки и семья папа-мама-дочь - это 8 человек
В казахстане пробуют разные вакцины и спутник и пфайзер.смертность низкая.так же практикуют карантин выходного дня.