25 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 68 119 человек, в том числе 4740 детей. Выздоровели всего 52 008 человек (+ 126). Умерло 4483 человека (+ 25).

По состоянию на 22 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2742 человека, кроме того, 363 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 825, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 199.