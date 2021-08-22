В Алтайском крае разработали способ диагностики болезней лёгких при помощи нейросети

Метод, при котором возможно диагностировать рак лёгких, туберкулёз и пневмонию без оперативного вмешательства и дорогостоящего оборудования, разработали в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы сотрудничаем с профессором Алтайского государственного медицинского университета, который в течение 10 лет занимается шаровидными образованиями лёгких. Цель нашей разработки – дифференциальная диагностика шаровидных образований лёгких. Учёные медицинского университета на снимках определяют нужную им область, оцифровывают и отправляют нам. При помощи нейросети на основании выделенных точек на изображении, которые имеют разную плотность при разных заболеваниях, в программе определяется, какое это именно заболевание и с какой вероятностью оно диагностировано у пациента", – сказал профессор кафедры "Технология машиностроения" Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Сергей Леонов.

По его словам, ранее у него самого диагностировали опухоль в лёгком, но для того чтобы понять, доброкачественная она или злокачественная, пришлось делать операцию. Новый метод позволит многим пациентам избежать этого.